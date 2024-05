Chiellini su Giroud: "Il Milan perde molto. Prima Ibra, poi lui: colpi che si sentono"

L'addio di Olivier Giroud è ormai ufficiale. Con un'intervista emozionante concessa al canale di Milan Tv, l'attaccante francese ha annunciato il suo addio al Milan dopo tre stagioni. Ad attendere il numero 9 ci sarà una nuova esperienza di vita, negli Stati Uniti in MLS, nel Los Angeles FC, squadra in cui ritroverà anche l'amico Hugo Lloris. Ex giocatore e attuale dirigente della squadra californiana (ma solo fino a quest'estate) è Giorgio Chiellini che questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare dell'affare Giroud e non solo.

Le parole di Giorgio Chiellini sulla perdita di Giroud in ottica rossonera: "Il Milan perderà molto? Sì, molto. Prima ha perso Ibra, poi lui, sono colpi che si sentono. Il Milan ha un vantaggio: lo sapeva, ha visto arrivare il pericolo. E vi dico di più: se Giroud fosse rimasto, si sarebbe ritrovato in una situazione difficile. All'inizio è bello far crescere un giovane ma poi si rischia di diventare ingombranti".