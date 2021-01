Beretta: "La Juventus ha più da perdere rispetto al Milan"

Mario Beretta, intervenuto a "Tutti Convocati" su Radio 24, ha parlato del momento dei rossoneri, proiettandosi anche alla sfida con la Juventus: "Ci sono molti fattori per il Milan, c'è un grande lavoro di Pioli. I miglioramenti sia individuali, sia di squadra: ha dato gioco e identità alla sua squadra. Milan-Juventus non è partita da scudetto. La Juventus ha di più da perdere rispetto al Milan. Dal punto di vista mentale sarebbe un grande passo in avanti per il Milan battere la Juve e lasciarla a meno 13".