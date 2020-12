Bergomi: “Al Milan tutti si divertono. Theo? Nessuno ha il suo strappo in velocità”

Beppe Bergomi ha commentato la prestazione odierna del Milan negli studi di Sky Sport, durante il programma "Sky Calcio Club": "Oggi ho visto un grande atteggiamento da parte della squadra, tutti si aiutano. Oggi ci poteva anche essere il sorpasso, ma io giudico una squadra per come sta in campo. Al Milan si divertono: poi continuo a pensare che abbia i giocatori giusti per il tipo di calcio che fa. Theo? Nessuno ha il suo strappo in velocità".