Bergomi: "Il Milan aveva stradominato anche a San Siro con l'Atletico. Spagna in difficoltà"

Il talent di Sky Sport, Giuseppe Bergomi, ha parlato del momento del calcio italiano. "Quando giochi la Champions, le nostre squadre mettono la migliore formazione. Un leggero turnover è da mettere in conto, nelle altre due competizioni si ruota al contrario. È lì dove provi qualcosa di diverso. Il calcio spagnolo mi sembra in difficoltà, l'Atletico Madrid in Spagna fa fatica, vuole fare un certo tipo di calcio ma non ha la qualità. Ha giocatori forti ma un po' spremuti, il Milan ha stradominato anche all'andata. Poi c'è il confronto con il calcio inglese, lì siamo ancora indietro".