Intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club' Beppe Bergomi ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan mi è piaciuto. Ha messo una punta al posto di Calhanoglu. Mandzukic a me piace. Ora non ha tutto quel lavoro, ma una volta in condizione lo può fare. Mandzukic non ha quella fisicità che ha Ibra, per questo ieri Pioli ha tenuto dentro lo svedese".