Bergomi: "Il Milan mi è piaciuto perché ha rilanciato, non ha messo un trequartista di contenimento"

Giuseppe Bergomi, intervenuto a Sky Sport, ha commentato la prestazione dei rossoneri al Dall'Ara: "A me il Milan è piaciuto perché ha rilanciato. E' andato a Bologna senza sostituire Calhanoglu con un giocatore di contenimento, ha messo una punta. Mandzukic? A me piace, adesso non fa il lavoro che faceva alla Juve, ma dall'inizio e quando è in condizione lo può fare. Il Milan alterna un gioco veloce e rapido, ma per parte della gara alza palla solo su Ibra. Con Mandzukic è diverso, perché non ha la fisicità che ha Ibra, per quello ha tenuto dentro lo svedese.