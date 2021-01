Bergomi: “Mandzukic al Milan? Sono sempre per i giocatori fisici”

L'ex bandiera storica dell'Inter ed attuale opinionista tv a Sky Sport, Beppe Bergomi, ha commentato in studio l'operazione Mandzukic: "Lo vedo bene. Sono sempre per i giocatori fisici, e in questo mercato il Milan ha fatto queste mosse, vedi Meite. Ma di recente ha anche puntato sulla velocità per le fasce. Secondo me, i dirigenti avranno parlato con Mandzukic perché ha un bel caratterino. Può giocare in diversi ruoli".