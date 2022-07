Bergomi: "Milan messo molto bene, il sentimento del gruppo non è cambiato"

MilanNews.it

Intervistato a 'La Nazione', Beppe Bergomi ha parlato così dell'idea sulla nuova stagione dei campioni d'Italia: "Il Milan è messo molto bene, ha tanti giocatori in ogni ruolo ma la cosa più importante è che il sentimento del gruppo non è cambiato: è una squadra unita e coesa, capace di andare oltre ogni difficoltà e con questa dote può vincere ancora, soprattutto perché non ha modificato praticamente nulla rispetto al team tricolore. Con la nuova proprietà di fatto non è cambiato niente, si parla sempre di fondi che vogliono mantenere la stessa filosofia di investimento sui giovani e qualche esperto mettendo un tetto massimo al limite di spesa"