Bergomi: “Modric perfetto per il centrocampo del Milan”

Beppe Bergomi, in diretta a SkySport, ha parlato dell’idea Luka Modric al Milan: “Se ha un dirigente come Boban e un allenatore come Giampaolo, parleremo sempre di giocatori di qualità perché loro vogliono questo tipo di giocatore. Pensare di prendere uno come Modric è nell’idea sia dell’allenatore che del club, e non mi sorprende questo. Sarebbe perfetto in un centrocampo del Milan e con le idee di questa società”.