Bergomi: "Su Donnarumma non ne faccio una questione di soldi, ma di appartenenza"

Intervenuto a Sky Calcio Clun, Beppe Bergomi ha parlato così di Gianluigi Donnarumma: "Già lo scorso anno mi ero espresso e dico: di un ragazzo come lui, che esordisce a 16 e a 21 anni può diventare già una bandiera del Milan, non ne faccio una questione di soldi, ma ne faccio una questione di appartenenza. Non voglio fare i conti in tasca a nessuno, ma ha ancora tanti anni davanti per guadagnare e essere apposto. E' una questione di scelta".