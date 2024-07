Bergomi su Fonseca: "Mi sembra uno che ha idee. La società deve essere brava a proteggerlo"

Nel corso del pomeriggio di SkySport 24, l'ex calciatore Giuseppe Bergomi ha parlato di Milan e di Paulo Fonseca, nei confronti del quale la piazza dovrà portare pazienza e la società schierarsi nel momento in cui le cose non dovessero andare per il meglio. Queste le sue dichirazioni.

"Guarda: i tifosi, e lo dico in generale, difficilmente sono contenti. Io mi ricordo quando è arrivato Stefano Pioli, cosa dicevano, Pioli Out, Pioli Out, invece è arrivato, ha rinnovato, ha vinto uno Scudetto, ha giocato una semifinale di Champions, ha tenuto il Milan in anno a parte il campionato dove è arrivato quinto ma è entrato in Champions per la penalizzazione della Juventus. Quindi facciamo lavorare gli allenatori e diamogli tempo. Deve essere molto brava la società nel proteggerlo. A me sembra una persona per bene, uno che ha idee, quindi se il Milan farà gli acquisti che hai nominato prima, Fofana, Fullkrug. A me Pavlovic è un ragazzo che piace, perché il centrale mancino in fase di costruzione è importante. Solo allora questa sarà una squadra veramente forte".