Bergomi su Leao: "Ha segnato poco quest'anno, avrebbe potuto fare meglio"

Queste le dichiarazioni di Giuseppe Bergomi, che ai microfoni di Sky Sport ha voluto giudicare così il rendimento di Leao in questa stagione. Ecco le sue parole:

"Leao insieme al Milan avrebbero potuto dare e fare di più in questa stagione. Il portoghese è il punto di forza dei rossoneri, è un simbolo ma non è stato continuo. L'anno scorso mi sembra abbia segnato 13 gol in Serie A e due nelle coppe, mentre ad oggi ha segnato davvero troppo poco per uno come lui e con le sue qualità".