Lazio infermabile: battuto anche il Monza. Gol di capitan Zaccagni

La Lazio di Baroni non si ferma più. I biancocelesti chiudono 7 giorni perfetti - con in precedenza le vittorie contro Cagliari e Porto - andando a vincere per 0-1 sul campo del Monza. Una partita non facile ma interpretata con cinismo e maturità: doti che la compagine laziale sta facendo vedere con sempre maggiore continuità. Puniti i brianzoli, ancora una volta apprezzabili come atteggiamento ma poco incisivi in avanti.

Pedro e Vecino: mosse a sorpresa di Baroni - Per affrontare la compagine laziale, Nesta punta sul 3-4-2-1 con Mota e Maldini tra le linee e con il compito di innescare Djuric. In mediana spazio a Bianco, al posto di un Pessina non al meglio. Baroni risponde con il 4-3-3, creando più densità in mezzo al campo con l'innesto di Vecino a far compagni a Rovella e puntando su Pedro - reduce dal gol vittoria contro il Porto - in avanti al posto di Castellanos. Mosse che hanno prodotto una prima mezz'ora all'insegna dell'equilibrio, con un buon Monza nelle prime battute e una Lazio che cresce alla distanza.

Il sigillo del capitano - La superiorità dei biancocelesti rischia di essere concretizzata al 33', quando Zaccagni riceve da Tavares e centra il palo a Turati battuto. Pedro prova poi il tapin, ma calcia alto. Poco male, perché 3 minuti più tardi il 10 di Baroni trafigge il portiere monzese con un destro a giro che s'insacca sotto l'incrocio. Una rete di fondamentale importanza, che di fatto decide la gara.

Il Monza reagisce, ma non punge - Nella ripresa la squadra di Nesta è chiamata dare un segnale, che puntualmente arriva. I brianzoli occupano con costanza la metà campo avversaria, con diversi palloni messi in mezzo ma non vere e proprie occasioni da rete. Chi è pericolosa è invece la Lazio, nel finale con un paio di spunti dei nuovi entrati Isaksen e Castellanos.

Il match termina dunque con il successo della Lazio per 0-1. I biancocelesti entrano a far parte del mucchio selvaggio in vetta, che comprende anche Napoli (impegnato stasera contro l'Inter), Fiorentina e Atalanta. Il Monza resta invece sul fondo della classifica, a 8 punti in compagnia del Venezia.