Atalanta, vittoria pagata a caro prezzo: si fanno male 3 giocatori. Fra un mese c'è il Milan

vedi letture

Vittoria che rischia di essere di Pirro per l'Atalanta, che pur battendo l'Udinese per 2-1 perde ben tre giocatori per infortunio. Risentimento muscolare al polpaccio sinistro per Davide Zappacosta, sostituito da Raoul Bellanova che ha risposto prima con l'assist per il gol del pareggio, poi il passaggio che ha portato Touré all'autogol per il sorpasso nerazzurro. Trauma distorsivo alla caviglia destra per Berat Djimsiti, anch'egli uscito anzitempo. Nel finale si è fermato anche Nicolò Zaniolo per un problema muscolare. Ricordiamo che alla vigilia della sfida contro i friulani, Gian Piero Gasperini ha dovuto fare a meno di Sead Kolasinac e Charles De Ketelaere. Gli orobici sfideranno il Milan venerdì 6 dicembre alle ore 20.45, partita valida per la 16ª giornata di Serie A.



Napoli 25 (11 partite giocate)

Atalanta 25 (12)

Inter 24 (11)

Juventus 24 (12)

Fiorentina 22 (11)

Lazio 22 (11)

Milan 18 (11)

Udinese 16 (12)

Bologna 15 (10)

Empoli 15 (12)

Torino 14 (12)

Roma 13 (11)

Verona 12 (11)

Parma 12 (12)

Como 10 (12)

Cagliari 10 (12)

Genoa 10 (12)

Lecce 9 (12)

Monza 8 (11)

Venezia 8 (12)