Stati Uniti: Pochettino convoca Musah e Pulisic per la Concacaf Nations League

Dopo l'amaro pareggio di Cagliari, per il Milan è ora tempo dell'ennesima sosta per le partite delle Nazionali. In vista dei quarti di finale della Concacar Nations League, tra i rossoneri convocati dagli Stati Uniti allenati da Mauricio Pochettino, spuntano Yunus Musah e Christian Pulisic, ormai giocatori fondamentali per gli USA.

Il post social.

Mauricio Pochettino names his 25-player roster for the USMNT's Concacaf Nations League quarterfinals vs. Jamaica



Watch the two-legged series on Nov. 14 and 18 on TNT, truTV and Max pic.twitter.com/oSJKaGH3Jp