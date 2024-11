Serie A, la classifica aggiornata: Lazio a +7 sul Milan

Importante vittoria della Lazio, che sbanca con il risultato di 0-1 il terreno di gioco del Monza e si lancia in vetta alla classifica, al momento al pari addirittura di altre tre squadre: le altrettanto lanciate Atalanta e Fiorentina, più il Napoli che scende in campo questa sera (ore 20:45) con la possibilità di riprendersi la vetta in solitaria, così come può andare in testa da sola l'Inter in caso di vittoria. Rimane invece ancorata all'ultimo posto, a pari con il Venezia, la squadra di Nesta.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 25*

Atalanta 25

Fiorentina 25

Lazio 25

Inter 24*

Juventus 24

Milan 18*

Bologna 18*

Udinese 16

Empoli 15

Torino 14

Roma 13

Parma 12

Verona 12

Como 10

Cagliari 10

Genoa 10

Lecce 9

Monza 8

Venezia 8

* una partita in meno