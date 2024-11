live mn Milan Futuro-Arezzo (2-2): triplice fischio. Rossoneri sfortunati e spreconi

Partita decisamente positiva per il Milan Futuro nonostante le tante assenze, contro una squadra di alta classifica. I rossoneri escono dal campo con qualche rimpianto per non aver concretizzato quanto creato: la traversa di Sandri e il gol sbagliato da Longo sul 2-1 gridano vendetta. C'è comunque da considerare il bicchiere mezzo pieno, la prestazione c'è stata.

94' Triplice fischio, Milan Futuro-Arezzo termina 2-2.

93' Ammonito Jimenez, era diffidato.

92' Ottima parata di Torriani che si riscatta parzialmente per il gol subito. Bel tuffo sul sinistro ad incrociare di Pattarello.

90' Quattro minuti di recupero.

90' Azione strepitosa di Jimenez che scarta tutti e verticalizza in area per Longo. Il numero 7 rossonero perde tre tempi di gioco, se non quattro, e vanifica tutto.

88' Gol dell'Arezzo. Gucci di testa sul primo palo su un corner battuto velocemente. Male Torriani sul primo palo. 2-2, peccato.

87' Batti e ribatti in area, Torriani si salva in qualche modo. Ma l'Arezzo continua a spingere.

87' Ottima chiusura di Jimenez che segue alla perfezione l'uomo alle spalle, corner per l'Arezzo.

85' Schema improvviso su punizione dell'Arezzo, Torriani attento blocca il cross tagliato da sinistra.

85' Ammonito Magni per un intervento in ritardo. Ora soffre il Milan Futuro.

81' Errore incredibile di Ogunseye che davanti a Torriani la spara al lato. Sembrava un gol fatto, invece no. Milan Futuro sorpreso su una verticalizzazione leggibile.

79' L'Arezzo si prepara all'assalto finale quando mancano dieci minuti più recupero. I ragazzi di Bonera dovranno reggere botta e dimostrare freddezza.

77' Azione manovrata del Milan da destra a sinistra, il cross di D'Alessio viene poi intercettato dalla retroguardia amaranto. Sprazzi di qualità del Milan Futuro, interessanti.

76' Triplo cambio per il Milan Futuro: fuori Zeroli, Chaka Traore e Ballo-Touré, dentro Hodzic, Sia e D'Alessio.

74' Cross da sinistra, colpo di testa di Gucci deviato in angolo. Spinge l'Arezzo, Milan Futuro un po' col fiato corto.

73' Cambio per l'Arezzo. Dentro Gucci e fuori Coccia.

70' Jimenez attento anche in fase di copertura, ottima chiusura sul fondo dello spagnolo. Ottima partita fin qui.

68' Fase un po' confusa della partita, il Milan Futuro ha bisogno di ritrovare ritmo e ordine.

67' Gol abbastanza clamoroso sbagliato da Ogunseye, che sul cutback in area piccola la spara al lato. Milan Futuro disattento.

65' Ammonito Zeroli per un intervento con la gamba troppo alta.

63' Triplo cambio Arezzo: dentro Renzi, Ogunseye e Mawuli. Escono Santoro, Gandini e Settembrini.

61' Grande pressing alto dell'Arezzo, difficile per il Milan Futuro uscire pulito dalla difesa.

58' Azione strepitosa del Milan Futuro con Jimenez che manda Magni sul fondo: palla in mezzo, Longo controlla, si gira e a botta sicura lascia partire il sinistro. Miracolo di Trombini che smanaccia in caduta. Grande parata, forse il 7 rossonero poteva fare di più.

55' L'Arezzo prova lo schema su punizione da posizione interessante, allontana la retroguardia del Milan Futuro.

54' Jimenez sfiora l'eurogol con un sinistro a giro da lontano che sfiora l'incrocio. Conclusione davvero bella, peccato.

51' Ammonito Montini per un intervento in ritardo su Sandri.

49' Ospiti che iniziano il secondo tempo con un piglio piuttosto aggressivo alla ricerca del pareggio.

46' Comincia la ripresa, palla all'Arezzo.

- Colpo al ginocchio per Bartesaghi, apprende la redazione di MilanNews.it. Trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro: il difensore sarà sottoposto ad esami nei prossimi giorni.

Primi quarantacinque minuti per lo più positivi per il Milan Futuro, abile a capitalizzare le occasioni create. Gol subito su una disattenzione di Bartesaghi, poi l'Arezzo si è visto poco dalle parti di Torriani. Terzo gol sfiorato al termine del recupero con un tiro spettacolare di Sandri che si stampa sulla traversa. Il secondo tempo va affrontato con la stessa attenzione.

50' Fine primo tempo.

49' Traversa clamorosa di Sandri! Milan Futuro vicinissimo al terzo gol con la conclusione da fuori del centrocampista. Peccato, era un gran tiro.

45' Quattro minuti di recupero.

43' Esce Bartesaghi, entra Paloschi.

42' Alla fine non ce la fa Bartesaghi, di nuovo a terra il numero 4 rossonero.

41' Ammonito Tavernelli per simulazione in area di rigore. Non riesce la furbata al numero 21 dell'Arezzo, che accetta il giallo senza batter ciglio.

40' Torna in campo Bartesaghi, il difensore sembra poter proseguire.

39' GOL DEL MILAN! JIMENEZ, E MAMMA MIA CHE GOL! Rete Theohernandeziana dello spagnolo che parte dalla sua metà campo in velocità e va a concludere dal limite: palo-gol! 2-1 Milan Futuro.

37' Il numero 4 si rialza zoppicante, da capire se potrà proseguire o meno.

36' Bartesaghi a terra con le mani sul volto, entra celere lo staff medico rossonero. Non sembra promettere bene per il centrale del Milan Futuro.

35' Gol mangiato da Jimenez. Pallone recuperato alto da Longo, imbucata per Jimenez che entra in area e da posizione defilata invece di mettere in mezzo, facile facile, per Chaka Traore prova il destro a incrociare. Palla fuori di molto.

33' Arezzo vicino al gol con una conclusione deviata di Pattarello deviata da Zukic che per poco non beffa Torriani. Gli ospiti spingono.

31' L'Arezzo ha preso coraggio dopo il gol, ora Milan Futuro un po' contratto.

29' Gol dell'Arezzo. Milan Futuro sorpreso su un cross di facile lettura dalla sinistra. Bartesaghi lascia scorrere e Coccia di testa buca Torriani. Brutto errore, 1-1.

23' Ammonito Chiosa per un intervento molto duro su Chaka Traore.

21' Azione insistita del Milan Futuro, da sinistra a destra, che si conclude con un sinistro secco di Jimenez deviato in angolo. Lo spagnolo oggi gioca da esterno alto e sta interpretando bene il ruolo.

18' Cross di Jimenez dalla destra per Longo. Il numero 7 rossonero, spalle alla porta, difende palla e poi va a terra. Per il direttore di gara non c'è nulla. Qualche timida protesta dei giocatori del Milan Futuro ma si continua.

15' Miracolo di Torriani! Brutta palla persa in difesa, Gaddini si ritrova a tu per tu con Torriani che in uscita chiude lo specchio. Parata fondamentale, disattenzione quasi fatale di Magni.

11' Milan Futuro che non si lascia trasportare dalla frenesia e torna a gestire con calma e giudizio.

8' GOL DEL MILAN! LONGO LA SBLOCCA! Cross di sinistro di Sandri, malissimo Righetti che liscia e il numero 7 rossonero si fa trovare pronto con un destro potente sotto la traversa. Bell'avvio del Milan Futuro, 1-0!

7' Arezzo che per ora si affida al lancio lungo. La difesa rossonera legge bene le giocate degli avversari.

6' Schema da corner per far arrivare Jimenez al tiro dal limite, lo spagnolo lascia partire il destro rasoterra: respinto. Non era partito male.

5' Azione prepotente di Sandri, che riceve sottopressione in difesa e con una magia se ne va in progrssione: sulla trequarti scarico a Magi che crossa in mezzo per Longo. Il numero 7 del Milan viene anticipato da un difenore ma l'arbitro non concede il corner.

2' Giropalla Milan, i rossoneri provano ad impostare dal basso con ordine.

1' Fischia l'arbitro. Primo pallone del match per il Milan Futuro.

- Le due squadre fanno il loro ingesso in campo. Maglia rossonera per il Milan Futuro- divisa bianca per l'Arezzo.

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti al Felice Chinetti di Solbiate Arno. A breve il Milan Futuro di mister Bonera scenderà in campo contro l'Arezzo in un match valido per la quattordicesima giornata del Girone B di Serie C. I rossoneri cercano punti vitali per uscire dalle zone calde della classifica, i toscani invece cercheranno di rimanere attaccati alla zona Play Off: l'avversario di oggi è di alta classifica e la sfida sarà difficile. Milan Futuro che dovrà fare a meno di Camarda, ieri titolare con la prima squadra a Cagiari. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Torriani; Magni, Zukic, Bartesaghi, Ballo-Touré; Malaspina, Sandri, Zeroli; Jimenez, Longo, Traore. A disp.: Nava, Mastrantonio, Bozzolan, Hodzic, D’Alessio, Stalmach, Sia, Omoregbe, Paloschi, Turco, Vos. All. Bonera.

AREZZO (4-3-3): Trombini; Montini, Chiosa, Righetti, Coccia; Settembrini, Santoro, Tavernelli; Guccione, Gaddini, Pattarello. A disp.: Galli, Borra, Del Fabro, Renzi, Ogunseye, Fiore, Eklu, Lazzarini, Bigi, Gucci, Barboni. All. Troise.