Il curioso caso di Torriani: ha esordito in Champions due mesi prima che in Serie C

vedi letture

Fatto curioso che riguarda Lorenzo Torriani. Il portiere, 19 anni, ha giocato oggi contro l'Arezzo la sua prima partita in Serie C considerando anche l'indisponibilità di Noah Raveyre, infortunatosi con la Primavera.

Torriani infatti, si è ritrovato a esordire prima in Champions League, nella sfida contro il Liverpool che col Milan Futuro. Aggregato da Paulo Fonseca per il pre-campionato, Torriani si è fatto apprezzare nelle uscite in cui si è messo in mostra in estate ed è stato promosso a vice di Maignan subito dopo l'infortunio occorso a Marco Sportiello.

L'infortunio di Mike Maignan nella gara d'esordio di Champions League il 17 settembre l'ha portato a entrare in campo a San Siro per gli ultimi 39 minuti della sfida contro i reds, incassando anche la rete del definitivo 1-3. Le altre due occasioni in cui è stato impiegato in stagione sono con la nazionale Under 20. Oggi finalmente l'occasione col Milan Futuro, non fortunatissima: si guadagna gli applausi nel primo tempo per un'uscita provvidenziale che evita il peggio. Grosse colpe però sul gol del 2-2 dove si fa sorprendere sul primo palo. Ci mette una pezza nel recupero evitando una clamorosa sconfitta.