Di Marzio: "I tifosi del Milan, tornando da Madrid in aereo, mi avevano già detto che..."

vedi letture

Gianluca Di Marzio, giornalista, si è così espresso a SkySport nel post Cagliari-Milan: "Credo sia una questione mentale più che tattica: questa squadra non riesce a tenere un livello mentale per più di due tre partite di fila. I tifosi, tornando in aereo da Madrid, me lo avevano detto: 'Siamo preoccupati da Cagliari, da come la squadra terrà mentalmente'". E infatti..."