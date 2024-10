Berhami duro con Leao: "Non è un campione e dobbiamo smettere di trattarlo come tale"

Nella corso della serata di DAZN, durante il programma 'Serie A Show', l'ex giocatore Valon Berhami ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao, al quale non l'ha decisamente mandate a dire:

"Bisogna definire anche i campioni. Per me Leao non lo è in questo momento. Ha fatto una grande stagione, dove l'abbiamo scoperto tutti, vince lo scudetto, ma da lì in poi non riesco definirlo un campione. Perché non riesco mai a vedere un giocatore che riesce a prendersi la scena per più partite di fila. In campo aperto sappiamo quanto lui sia bravo, all'Europeo male. Adesso in Nazionale, in questa Nations League, trova squadre decisamente più aperte, sappiamo che tatticamente le Nazionali non sono pronte come magari i club, e da questo punto di vista dobbiamo forse smettere di trattare Leao come un campione. Se va in panchina va in panchina, basta".