Berlusconi e le chiamate a Pioli: "Non l'ho sentito in questi giorni. In passato..."

MilanNews.it

Berlusconi, quando la chiama, insiste sulle sue convinzioni calcistiche? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida di San Siro contro il Monza, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A, ha risposto così: "Non mi ha chiamato in questa settimana. In passato sì, abbiamo parlato di calcio in generale e lui esprimeva le sue idee a livello tattico, tra cui quella del non giocare da dietro".