Berlusconi: "Il Milan potrà ottenere grandi risultati se sarà impostato correttamente"

Silvio Berlusconi, ex patron del Milan adesso al Monza, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida vinta oggi contro la SPAL, commentando anche il momento vissuto dai rossoneri: "Di questo Milan dico che dovrebbe mettere a punto delle strategie di attacco più efficaci e concrete, però bisogna dire che non è male. Vedo un Milan che gioca bene e che se impostato correttamente potrà ottenere grandi risultati".