Berti sul derby di Coppa Italia: "Ha un bel fascino perché è una gara secca"

Nicola Berti, ex calciatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al Foglio dove ha parlato del derby di questa sera fra i nerazzurri e il Milan. Berti ha detto: “Va bene la differenza di competizione con il campionato, ma è sempre Inter-Milan. Rimane impossibile non avvertire il fascino di un incontro che sa di storia. Una volta perdemmo un derby di Coppa Italia e mi incavolai tantissimo, il derby è il derby, c’è poco da dire. In più, è una qualificazione che si gioca in gara secca, se perdi vai a casa e non c’è tempo di recuperare”.