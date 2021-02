Bertolini e Nicolato: "Rielezione Gravina premia lavoro"

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Anche Milena Bertolini e Paolo Nicolato si sono congratulati con il presidente della Figc, Gabriele Gravina per la rielezione. "Complimenti al presidente Gravina per il successo ottenuto - le parole della ct della nazionale femminile, dal raduno a Coverciano dove sta preparando la sfida a Israele di mercoledì per la qualificazione a Euro 2022 - Questa rielezione riconosce e premia il lavoro svolto per la valorizzazione di tutto il calcio italiano". "Faccio i miei più sinceri complimenti al presidente Gravina - le parole di Nicolato, tecnico dell'Under 21 - in un periodo di incredibili difficoltà ha condotto il nostro calcio da uomo serio e coraggioso. La sua meritata rielezione spero dia a tutto il sistema un ulteriore impulso, nel segno della condivisione e di una forte collaborazione fra tutte le sue componenti". (ANSA).