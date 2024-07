Bertolucci boccia Lukaku: "Gioca un anno qui e un anno là, cambia in continuazione, dopo quello che ha fatto all'Inter mi è sceso a livello umano"

vedi letture

In merito al calciomercato rossonero e al Totonomi di giocatori sondati, trattati e magari anche sognati dalla dirigenza milanista si è espresso così l'ex tennista e tifoso del Milan, Paolo Bertolucci. Queste le sue considerazioni spiegate nel canale Youtube di Carlo Pellegatti.

Bertolucci e il mercato del Milan: "Rabiot? Mi piacerebbe molto perchè sono convinto che con lui migliorerebbero anche gli altri del centrocampo. Sull'attaccante come fa a non piacere Zirkzee? Magari può rimanere un eterno incompiuto, però avessi un euro in più da mettere me lo giocherei su di lui. Per Lukaku invece ti dico di no, gioca un anno qui un anno là, cambia in continuazione, dopo quello che ha fatto all'Inter mi è scaduto a livello umano".