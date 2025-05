Bertolucci sul Bologna: "È una società che sta salendo anno dopo anno, facendo sempre le cose giuste"

In occasione della finale di Coppa Italia, i colleghi di Tuttosport hanno sentito Paolo Bertolucci, storico tennista italiano oltre che grande tifoso del Milan.



A proposito di storia: difficile definire in altro modo questa finale per la squadra di Italiano.

"Ecco, in tal senso, pur augurandomi che sia il Milan a portare a casa la Coppa, devo dire che l’unica avversaria che renderebbe meno forte il dolore in caso di ko è proprio il Bologna, che è una società che sta salendo anno dopo anno facendo sempre le cose giuste".



Domandone: cosa fare con Conceiçao?

"Credo che loro abbiano già deciso, perché non si può prendere una tale scelta per il risultato di una partita. La valutazione su un allenatore deve essere complessiva sul lavoro svolto, sui rapporti interni, su ciò che vorrebbe Conceiçao dal mercato estivo. Però, ripeto, saremmo al circo se queste valutazioni non fossero state abbondantemente fatte: per questo credo che i diretti interessati già sappiano se si andrà avanti insieme o meno"



In caso di divorzio con il portoghese, crede che al Milan serva più un allenatore giochista o uno risultatista?

"Per come siamo messi ultimamente, direi risultatista tutta la vita: bisogna tornare a vincere qualcosa di importante".



Facciamo un gioco: se Leao, Pulisic, Reijnders e Theo Hernandez fossero tennisti, a chi somiglierebbero?

"Leao è un po’ uno scialacquatore, come per certi versi lo è pure Alcaraz: grande talento, grandi possibilità però gli piace molto divertirsi e divertire dimenticandosi un po’ del risultato.

Reijnders è un Ruud: quando è arrivato non c’erano grandi aspettative su di lui, poi invece ha mostrato solidità e talento. Per quanto riguarda Theo Hernandez, direi un Fritz perché entrambi esprimono grande potenza. Pulisic infine è molto intelligente, attento, scaltro come De Minaur che è tra i primi dieci al mondo e con i giocatori inferiori non perde mai, anche se gli manca quel quid per entrare tra i grandissimi".