Bianchessi ricorda il suo tempo al Milan: "Quanto capitale abbiamo creato con Donnarumma, Locatelli, Cristante, Bellanova"

Questa mattina è stato intervistato da Michael Cuomo del QS l'ex responsabile del settore giovanile del Milan, ora al Monza, Mauro Bianchessi. Nella lunga chiacchierata sulla sua carriera e sui risultati sportivi raggiunti nell'arco dell'ultima stagione, con la Primavera della squadra brianzola che è riuscita a ottenere la salvezza con anticipo nel campionato di Primavera 1, Bianchessi è tornato anche sul lavoro fatto in undici anni di Milan, tempo in cui ha scoperto tanti giovani talenti oggi protagonisti nel "calcio dei grandi".

Queste le parole di Bianchessi sul suo tempo passato in rossonero: "In circa undici anni ho speso circa 300mila euro di mercato all'anno, faccia lei i conti. E pensi a quanto capitale abbiamo creato con i vari Donnarumma, Locatelli, Cristante, Bellanova, solo per citarne alcuni. Adesso anche Camarda. Ma chiamavo Galliani alle 9 del mattino e rispondeva, a mezzanotte lo stesso. E succede anche qui. Oggi nel calcio non c'è più cuore, non c'è più amore, non c'è più passione".