Bianchin: "Allegri ha dato le chiavi della squadra a Comotto, che non ha l'età per prendere la patente. Lo vede playmaker"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Christian Comotto, titolare in Perth Glory-Milan: "Max Allegri ha dato le chiavi della squadra a Christian Comotto, che non ha l'età per prendere la patente. All'ora di pranzo sarà titolare del Milan in mezzo al centrocampo. Niente Ricci, che riposa. Niente Modric, che sta arrivando a Milano in questi giorni. A 17 anni, sono soddisfazioni. Allegri vede Comotto come playmaker e lo ha fatto giocare lì in questi giorni, nonostante Christian con i coetanei abbia fatto soprattutto la mezzala. Il biondo non è tipo da spaventarsi e non lo farà nemmeno allo Spezia, dove a meno di sorprese giocherà nella prossima stagione".

LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA

Avversario differente rispetto ad Arsenal e Liverpool...

"Siamo nella parte finale della tournée e abbiamo lavorato bene. Dobbiamo giocare in modo serio, rispettando l'avversario che darà il massimo. Per loro sarà importante misurarsi contro di noi, ma anche per noi sarà un test importante per migliorare la condizione fisica e tattica. È un test importante a livello mentale perché contro Arsenal e Liverpool era facile avere un livello alto di attenzione e concentrazione. Domani capiremo quanto saremo cresciuti a livello mentale per quel che riguarda il rispetto dell'avversario".

Potranno essere inseriti giovani italiani in rosa?

"La parola giovani per quel che riguarda il mercato è astratta. Se uno è bravo, gioca. Noi comunque siamo una squadra molto giovane ed è un buon vantaggio per il futuro".