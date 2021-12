Biasin: "Chi può stabilire se davvero Giroud ha dato fastidio a Juan Jesus? Nessuno"

Una cosa sul doppio caso-var tra Atalanta-Roma e Milan-Napoli. Quanto può far male vedere la propria squadra presa in giro dall’infame destino? In Casa-Milan si sono incazzati come lupi maremmani e per certi versi li capiamo perfettamente: chi può stabilire se, davvero, Giroud ha dato fastidio al collega Juan Jesus? Nessuno. Ecco, mentre in Atalanta-Roma, alla fine, il “no” al gol dei bergamaschi è parso giustificato (Palomino tocca effettivamente Cristante), nel caso del Meazza non ci sono certezze. E, quindi, si realizza il capolavoro: a Bergamo la decisione è certamente corretta, ma gli arbitri non hanno rispettato il protocollo (la decisione finale spettava al fischietto di campo), a Milano invece è impossibile stabilire con sicurezza se l’attaccante francese abbia dato fastidio al suo avversario, ma di sicuro la squadra arbitrale ha rispettato il protocollo. Ok, difficilmente i tifosi del Milan riusciranno a digerire una decisione che non sarà mai “giusta al 100%”, ma si possono in qualche modo “consolare” con il fallo commesso dallo stesso Giroud poco prima di finire a terra (piuttosto netto).