Biasin: "Il Milan per quanto successo quest'anno meriterebbe di essere primissimo"

© foto di Federico De Luca

Nell’editoriale pubblicato su TMW, Fabrizio Biasin ha parlato di Milan scrivendo: “Il Milan è primo in classifica e per quello che è successo quest’anno meriterebbe di essere primissimo. È un dato di fatto non tanto legato a quel che è accaduto all’Olimpico granata l’altra sera, semmai ai punti tolti ai rossoneri per l’errore in Milan-Spezia: quello non è “Interpretabile” (“beh, magari poi la partita sarebbe finita diversamente…”), si tratta a tutti gli effetti di punti conquistati e tolti all’attuale capoclassifica. E questo no, non si può omettere”.