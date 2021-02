Biasin: "Milan: i mugugni di chi non sa cosa vuol dire vincere"

ll Milan, per dire, ha perso con lo Spezia. E qualcuno dice “è finita la favola”. Ma vi pare? Il Milan non è una squadra perfetta. Anzi, ascoltate un cretino: di squadre perfette in serie A non ce ne sono. Ergo, il Diavolo può perdere contro l’Atalanta e, sì, pure contro lo Spezia. Anzi, soprattutto con questo Spezia. Questo significa “addio ai sogni di gloria?”, dipende da quello che avete in testa. Se vi è chiaro l’obiettivo dei rossoneri (tornare in Champions League e, in caso di “miracolo sportivo”, vincere lo scudetto), potete godervi il viaggio; viceversa abbandonate la nave perché oh, vi sveliamo un segreto, Pioli non riuscirà a vincere tutte le partite.