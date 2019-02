Biasin: "Milan, il patto tra Gattuso e la squadra"

Qualcuno parla di strategici "cambi in corsa", di Spalletti da mandare a casa perché non capisce nulla. In autunno lo dicevano anche di Gattuso, l’allenatore del Milan. Dicevano che era "inadatto", bravo solo a trasmettere la grinta, anche per lui come per Spalletti si parlava di "ombra di Conte". Beh, sapete cosa ha fatto? Se n’è fregato, ma non a parole, sul serio. Ha continuato a lavorare e a mettere la squadra davanti a tutto, così come i suoi ragazzi (Higuain a parte) hanno messo il Milan prima dei rispettivi interessi personali.