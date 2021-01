Biasin: "Milan, peggio della sconfitta: i disfattisti"

Il fatto che il Milan perda con l’Atalanta non significa che si debba trovare per forza un appiglio per dire “al Milan s’è rotto il giocattolo”, semmai è giusto rendersi conto che dall’altra parte c’è una squadra che rischia di diventare una serissima candidata al titolo, l’Atalanta. La cosa strana non è che il Milan perda una partita (è calcio, succede), semmai che i bergamaschi non siano in zone addirittura più nobili della classifica. Giocano un calcio “spaziale”.