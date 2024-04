Biasin: "Noi ragioniamo del Milan in funzione di Leao, ma le grandi squadre vincono a prescindere dal singolo giocatore"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'L'ascia o raddoppia', Fabrizio Biasin ha detto la sua dopo la disfatta europea del Milan nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma, soffermandosi in modo particolare sulla deludente prestazione di Rafael Leao e di tutto quello che ne consegue. Queste le sue dichiarazioni.

"Noi ragioniamo del Milan di Leao tutte le volte in cui non vincono una partita. Le grandi squadre vincono a prescindere dal singolo giocatore, devono avere un'impostazione che le permette di fare altro. La grande squadra deve vedere che se anche il tuo più grande giocatore non è in partita, tu devi avere le armi per riuscire ad arginare quella cosa lì, sennò altrimenti vuol dire che non sei una grande squadra."