Biasin: "Pioli non crolla mai. Meriti a lui dato che non ha la rosa più completa del campionato"

Nel suo editoriale pubblicato su TMW, Fabrizio Biasin ha parlato anche di Milan, in particolare di mister Pioli. Biasin scrive: “E Stefano Pioli. Da due anni si aspetta il crollo di questo signore qua. Ebbene, non crolla mai, trova sempre la chiave, riesce costantemente a stare ben sopra la linea di galleggiamento. E questo nonostante la sua rosa non sia la più completa. Un tempo si diceva “merito di Ibra” ed era vero, ora il merito è tutto suo (fino al prossimo inciampo, allora diventerà un pirla come Inzaghi, funziona sempre così)”.