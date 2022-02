Biasin: "Stadi? Basta con questa inutile ipocrisia. Riapriamo tutto"

Fabrizio Biasin, nell’editoriale scritto per tuttomercatoweb, ha parlato della capienza degli stadi che si spera a breve possa non essere più ridotta. Biasin scrive: “Avete dato un’occhiata alla disposizione del pubblico negli impianti? Il famoso 50%? Benissimo, tutti ammassati in alcuni settori e nessuno in altri. Forse è ora di riaprire, basta inutile e costosissima ipocrisia”.