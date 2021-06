Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha parlato così del passaggio di Calhanoglu all'Inter: "Calhanoglu non è un fenomeno ed è tre pianeti sotto Eriksen per me. Serviva mettere una pezza e in questo momento hai messo la migliore pezza possibile".