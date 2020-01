Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto su Radio Sportiva, ha parlato così del Milan: "Singolarmente la rosa del Milan è buona, ma ognuno gioca al 50%. In estate si è scelto di puntare sui singoli ma non sul gruppo. Con Giampaolo si è puntato su un impianto di gioco senza materiale per farglielo esprimere".