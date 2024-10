Biasin: "Tener fuori il tuo miglior giocatore un’ora contro una squadra ben messa in campo come il Napoli è puro masochismo"

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso su Milan-Napoli nel suo editoriale per TMW: "Una cosa sul Milan e una sul Napoli. Quella sul Milan: d’accordo le eventuali ragioni tattiche e (forse) comportamentali, ma tra Okafor e Leao ci sono due pianeti di differenza. Tener fuori il tuo miglior giocatore un’ora contro una squadra ben messa in campo come il Napoli è puro masochismo. Quella sul Napoli: Conte sa fare ordine, è bravo a mettere tutti al loro posto, in più riesce a far rendere i giocatori per quello che valgono e forse anche di più. Il fatto che la sua squadra sia in testa pur avendo espresso solo parte del suo potenziale è un segnale chiarissimo al campionato".