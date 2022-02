Big a secco di vittorie nell''ultima giornata. Pioli: "Questa sarà una settimana importante"

MilanNews.it

Nell'ultima giornata tutte le big non hanno vinto: cosa ne pensa? È questa una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia della gara di campionato contro l'Udinese: "Era dal 2003 che non accadeva. La verità è che le partite sono sempre molto equilibrate e molto difficili. Ci vuole sempre molta qualità per vincerle. Sarà una settimana decisiva? Non sono un indovino, non so sarà decisiva, ma sarà molto importante. È naturale quando ti avvicini al finale di stagione. I punti pesano".