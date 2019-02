Biglia: "A livello di infortunio sto alla grande, il chirurgo ha fatto un grandissimo lavoro"

Le parole di Lucas Biglia alla Rai dopo il pareggio tra Lazio e Milan in Coppa Italia: "La squadra cammina, Bakayoko sta dimostrando di essere un grandissimo giocatore. Farò il meglio per la squadra. I fischi? L’importante sono i minuti che ho giocato. Capisco i tifosi, ho vissuto quattro anni qua, ho passato momenti belli e brutti qua. Questo è il calcio. Oggi difendo un’altra maglia e penso solo questo. A livello di infortunio sto alla grande, il chirurgo ha fatto un grandissimo lavoro, io non mi sono mai fermato. Per arrivare al massimo serve ritmo, ho bisogno di giocare. Adesso sarà dura perché i ragazzi stanno facendo bene".