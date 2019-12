Bilanci calciomercato 2010-19: Genoa +193 milioni, Juve -414 e Milan -439

Interessante studio del CIES che ha preso in considerazione i cinque campionati maggiori, con le squadre sempre presenti nella massima serie nel periodo tra il 2010 e il 2019.

PLAYER TRADING - Studiando i bilanci delle varie società calcistiche, il CIES ha anche preso in considerazione il saldo tra i giocatori acquistati e quelli ceduti. Al vertice della classifica c'è il Lille, con un discreto più 250 milioni di euro. Ovviamente in fondo alla classifica c'è il Manchester City, quasi 1,1 miliardi spesi, poi PSG con 900 milioni e Manchester United a 832.

ESEMPI POSITIVI - Il Genoa è secondo in questa speciale classifica, con un +193 milioni ricavati dalla differenza acquisti/cessioni negli ultimi dieci anni. Di fronte a queste cifre è meno semplice capire come ogni anno il Grifone debba vendere per ripianare perdite e debiti. In attivo interessante anche l'Udinese, con un +168 mililioni, molti però dovuti all'inizio della decade, quando l'obiettivo era la Champions League e venivano venduti gli Alexis Sanchez, gli Inler o gli Handanovic.

IN NEGATIVO - Tutte le altre, partendo dalla Fiorentina che è in sostanziale pareggio: -1,8 milioni. Lazio e Roma molto vicine, tra i -56 degli uomini di Lotito e il -69 della Roma, abituata a vendere e comprare a ogni mercato. Molto in giù, molto di più, Inter, Juventus e Milan: passivi praticamente comparabili, dai 391 dell'Inter ai 414 della Juventus e i 439 del Milan. Con una differenza: i bianconeri hanno vinto praticamente tutto in Italia, lasciando le briciole agli avversari.

LE ITALIANE

Genoa +193,3 (milioni di euro)

Udinese +168,3

Fiorentina -1,8

Lazio -56,0

Roma -68,9

Inter -391,1

Juventus -413,7

Milan -438,8