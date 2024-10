Boban: "Con Maldini ottimi rapporti, io e Paolo siamo amici, credo e spero che lo saremo per tutta la vita"

Lungo intervento di Zvonimir Boban ai microfoni di Radio Deejay. Ospite di Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa nel corso della trasmissione: "Deejay Football Club", l'ex rossonero ha toccato diversi temi:

Come sono i tuoi rapporti con Paolo Maldini?

"Sono ottimi rapporti. Io e Paolo siamo amici, credo e spero che lo saremo per tutta la vita. Non ho problemi con nessuno: amo, tifo e guardo con grandissimo interesse il Milan. Ho sentito tanti commenti, ma io sono così come sono, dico quello che penso".