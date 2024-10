Boban: "Loftus-Cheek deve ricordarsi di essere quello per cui il Milan l’ha preso: un centrocampista difensivo"

Morata non è al meglio e Fonseca non lo rischia: al posto dello spagnolo, contro il Leverkusen, gioca Ruben Loftus-Cheek. Zvonimir Boban, nel pre partita di Sky Sport, commenta così quella che dovrebbe essere la partita dell'inglese:

“Il Milan sarà in 3 contro 2 in questa posizione, Loftus-Cheek dovrà essere intelligente per andare su Xhaka o Garcia. Deve ricordarsi di essere quello per cui il Milan l’ha preso: un centrocampista difensivo che poi ogni tanto va avanti”.