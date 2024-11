Boban su Leao: "Non merita questo massacro. Fonseca questa sera gli ha lanciato un messaggio"

Zvonimir Boban parla di Rafa Leao, questa sera nuovamente titolare. Ecco le sue parole a Sky: "Non ha convinto che abbia convinto per nulla Fonseca. Ma non si merita questi massacri, rinnegandogli ogni cosa che ha e che non ha. Leao è questo: non ha il carattere dei giocatori vogliosi. Ha quell'indolenza a volte irritante e pesantissima per tutti i milanisti. Detto ciò, Fonseca gli sta lanciando questo messaggio: ecco la grande partita, facci vedere. Speriamo sia così, perché se si sente bene e prende palla sarà inarrestabile".

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Modric, Tchouaméni; Bellingham; Mbappé, Vinicius. A disp. Fran Gonzalez, Sergio Mestre, Camavinga, Rodrygo, Arda Guler, Endrick, Vallejo, Ceballos, Fran Garcia, Brahim Diaz. All. Carlo Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. A disp. Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano; Loftus-Cheek; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: Vinčić (Slovenia)

ASSISTENTI: Klančnik e Kovačič (Slovenia)

IV UFFICIALE: Jug (Slovenia)

VAR: Van Boekel (Olanda)

AVAR: Martins (Portogallo)

La classifica aggiornata di Champions League

1.⁠ ⁠Aston Villa 9 (d.r. +6)

2.⁠ ⁠Liverpool 9 (d.r. +5)

3.⁠ ⁠Manchester City 7 (d.r. +9)

4.⁠ ⁠Monaco 7 (d.r. +5)

5.⁠ ⁠Brest 7 (d.r. +5)

6.⁠ ⁠Leverkusen 7 (d.r. +5)

7.⁠ ⁠Inter 7 (d.r. +5)

8.⁠ ⁠Sporting 7 (d.r. +4)

9.⁠ ⁠Arsenal 7 (d.r. +3)

10.⁠ ⁠Barcellona 6 (d.r. +7)

11.⁠ ⁠Dortmund 6 (d.r. +6)

12.⁠ ⁠Real Madrid 6 (d.r. +4)

13.⁠ ⁠Benfica 6 (d.r. +3)

14.⁠ ⁠Juventus 6 (d.r. +2)

15.⁠ ⁠Lille 6 (d.r. +1)

16.⁠ ⁠Feyenoord 6 (d.r. -1)

17.⁠ ⁠Atalanta 5 (d.r. +3)

18.⁠ ⁠Stoccarda 4 (d.r. -1)

19.⁠ ⁠PSG 4 (d.r. -1)

20.⁠ ⁠Celtic 4 (d.r. -2)

21.⁠ ⁠Sparta Praga 4 (d.r. -2)

22.⁠ ⁠Dinamo Zagabria 4 (d.r. -5)

23.⁠ ⁠Bayern Monaco 3 (d.r. +3)

24.⁠ ⁠Girona 3 (d.r. 0)

25.⁠ ⁠Milan 3 (d.r. -1)

26.⁠ ⁠Club Brugge 3 (d.r. -4)

27.⁠ ⁠Atletico Madrid 3 (d.r. -5)

28.⁠ ⁠PSV 2 (d.r. -2)

29.⁠ ⁠Bologna 1 (d.r. -4)

30.⁠ ⁠Shakhtar 1 (d.r. -4)

31.⁠ ⁠RB Lipsia 0 (d.r. -3)

32.⁠ ⁠Sturm Graz 0 (d.r. -4)

33.⁠ ⁠Stella Rossa 0 (d.r. -9)

34.⁠ ⁠Salisburgo 0 (d.r. -9)

35.⁠ ⁠Young Boys 0 (d.r. -9)

36.⁠ ⁠Slovan Bratislava 0 (d.r. -10)

Il programma di martedì 5 novembre

18:45 PSV - Girona

18:45 Slovan Bratislava - Dinamo Zagabria

21:00 Bologna - Monaco

21:00 Celtic - RB Lipsia

21:00 Dortmund - Sturm Graz

21:00 Lille - Juventus

21:00 Liverpool - Bayer Leverkusen

21:00 Real Madrid - Milan

21:00 Sporting - Manchester City

Il programma di mercoledì 6 novembre

18:45 Club Brugge - Aston Villa

18:45 Shakhtar Donetsk - Young Boys

21:00 Bayern Monaco - Benfica

21:00 Feyenoord - Salisburgo

21:00 Inter - Arsenal

21:00 PSG - Atletico Madrid

21:00 Sparta Praga - Brest

21:00 Stella Rossa - Barcellona

21:00 Stoccarda - Atalanta