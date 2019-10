Boban sull'esonero: "Momento difficile, decisione per il bene del Milan. Vogliamo arrivare ai risultati con il gioco"

Intervenuto al "Festival dello Sport" a Trento, Zvonimir Boban ha sottolineato che la scelta dell'esonero di Giampaolo è stata condivisa da tutti: "Stiamo vivendo un momento difficile. Mandare via un allenatore è una sconfitta per tutti. E' una scelta che abbiamo preso tutti, non solo io. Giampaolo è un bravo allenatore, ma questa scelta è stata fatta per il bene del Milan. Vogliamo arrivare ai risultati con il gioco".