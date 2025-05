Boban sulla cacciata di Maldini: "Indecente, inaccettabile e potrei dire altre mille cose brutte"

Intervenuto sul canale YouTube "Milan Hello" del collega Andrea Longoni, l'ex stella rossonera Zvonimir Boban ha parlato del suo presente, del suo futuro ma soprattutto di Milan, club al quale è rimasto tanto legato. Questi alcuni degli estratti più interessanti della sua intervista.

Sulla cacciata di Maldini

"Una pagina vergognosa, fatta in maniera vergognosa. Indecente, inaccettabile e potrei dire altre mille cose brutte. Soprattutto inspiegabile anche per loro. Per loro Paolo rappresentava l'ultimo ostacolo per fare quello che volevano. E tanto ha inciso il fatto di Tonali, Paolo non l'avrebbe mai lasciato andare. Siamo davanti a 70 milioni di differenza, non so quanti nello specifico. Tanti soldi ma che non dovevano mai venire al Milan perché Tonali non doveva andare via dal Milan. Perché il ragazzo è milanista. Quando li avevamo contattati mi disse che non sarebbe mai andato alla Juventus e all'Inter. Paolo e Ricky lo prendono a una cifra super per un giocatore così. Lui al primo anno era irrigidito dall'amore verso il Milan, dal rispetto verso lo stadio e tanti si sono fatti domande. Mio papà mi diceva: 'Ma guarda, ha paura di giocare'. Era vero, ma date le potenzialità necessitava di un anno di rodaggio e di respirare libero. Prima non era libero, era troppo milanista. Lasciare un simbolo così, poi dopo lo scudetto, dopo tutto quello che ha fatto e come l'ha fatto".