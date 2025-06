Il Real batte ed elimina il Salisburgo: 23 minuti per Modric nel finale

Il Real Madrid non scherza più col fuoco e dopo le prime due partite del Mondiale per Club in cui ha incontrato qualche difficoltà, nella notte italiana ha battuto nettamente ed eliminato il Salisburgo con il risultato di 3-0. In rete, per la squadra allenata da Xabi Alonso, nel primo tempo Vinicius e Valverde, nel secondo Gonzalo Garcia. Gli spagnoli accedono agli ottavi di finale della competizione da primi del girone. Secondi nel gruppo gli arabi dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, vittoriosi per 2-0 sul Pachuca.

Per il Real Madrid, nel secondo tempo come capitato nelle prime due uscite, spazio anche per Luka Modric che ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 67 e ha giocato gli ultimi 23 minuti più il recupero. Ora per il fuoriclasse croato agli ottavi ci sarà un assaggio di Serie A: la sfida contro la Juventus. Per l'Al Hilal invece la prova Manchester City: la vincente di questa sfida, ai quarti di finale, si incrocia con la vincente della gara tra Inter e Fluminense.