Allegri-bis: tutti i precedenti degli allenatori tornati al Milan una seconda volta

Massimiliano Allegri sarà il quinto tecnico della storia del Milan, dal secondo Dopoguerra in poi, a sedere sulla panchina dei rossoneri in due distinte occasioni. Il tecnico livornese aggiunge così il proprio nome al novero di illustri predecessori quali Fabio Capello, Arrigo Sacchi, Nereo Rocco e Nils Liedholm. Nonostante si tratti di allenatori che hanno fatto buona parte delle fortune del Diavolo, quando hanno concesso il ‘bis’ hanno raccolto perlopiù risultati deludenti.

Sacchi e Capello: due ritorni amari

Come già accennato, i precedenti degli allenatori ‘di ritorno’ non sono particolarmente lusinghieri, in quanto hanno prodotto infatti risultati tutt’altro che memorabili. I due casi più recenti riguardano Fabio Capello e Arrigo Sacchi, che si alternano sulla panchina rossonera a più riprese nel corso degli anni Novanta.

Il Mago di Fusignano torna a Milanello nel dicembre del 1996, dopo essersi dimesso da CT della Nazionale. Eredita la squadra che a inizio stagione era stata affidata a Tabarez; l’esordio è da incubo: il 4 dicembre a San Siro contro il Rosenborg arriva un clamoroso ko per 2-1 che condanna il Milan al terzo posto del Gruppo D della Champions League. I rossoneri, ai quali sarebbe bastata una vittoria per passare alla fase successiva, vengono quindi eliminati. In campionato le cose non vanno meglio: il rendimento è altalenante, aggravato dalla sconfitta nel derby (3-1) e dal pesante 1-6 subito in casa dalla Juventus. A fine stagione, il Milan chiude all’11° posto.

Curiosamente, come già accaduto nel 1991, a fine stagione Fabio Capello subentra di nuovo ad Arrigo Sacchi. Il mercato estivo porta in dote tanti volti nuovi, da Leonardo a Kluivert, da Cruz a Ziege, passando per Bogarde e Ba. Torna anche Roberto Donadoni, di rientro dai New York Metrostars. È la prima stagione senza Baresi e Tassotti (ritiratisi entrambi); vanno via anche Simone, Dugarry e Baggio. L’avvio di campionato è a dir poco disastroso: sette giornate senza vittorie, con il primo successo raccolto solo all’8° turno in casa contro il Brescia. Come nella stagione precedente, il cammino dei rossoneri è fatto di alti e bassi (come il 5-0 subito all’Olimpico contro la Roma). Le poche soddisfazioni arrivano in Coppa Italia ma nella doppia finale contro la Lazio i rossoneri sprecano il successo dell’andata (1-0) perdendo per 3-1 al ritorno.

Liedholm e Rocco: quando il ‘bis’ è vincente

La lunga parentesi di Nereo Rocco sulla panchina del Milan comincia nell’estate del 1961 ed è subito coronata dal trionfo, con lo scudetto vinto al termine della stagione ‘61/’62. L’anno dopo, il 3° posto in campionato sarà ampiamente compensato dalla vittoria della Coppa dei Campioni.

Passano cinque anni prima che il tecnico triestino torni a guidare i rossoneri; nel frattempo, ad accomodarsi in panchina è (tra gli altri) Nils Liedholm: lo svedese subentra nel corso della stagione 1963/64 ottenendo un 3° posto e raggiungendo la finale di Coppa Italia. L’anno seguente sfiora la vittoria del campionato (2° posto finale); non va altrettanto bene il terzo anno, contraddistinto da due esoneri.

Nel 1967 viene richiamato Rocco, ed è un ritorno trionfale, foriero di successi: uno scudetto, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe e l’Intercontinentale, a cui si aggiunge la Coppa Italia del 1972. Dall’anno seguente, ricopre a periodi alterni il ruolo di direttore tecnico: affianca Cesare Maldini in panchina nel ‘72/’73, che porta in dote una Coppa Italia e un’altra Coppa delle Coppe.

Anche il primo ritorno di Liedholm è vincente: dopo il 4° posto del ‘77/’78 arriva lo scudetto della ‘stella’ l’anno seguente. Lo svedese tornerà a Roma, vincendo uno storico tricolore, prima di sedere per la terza volta sulla panchina rossonera tra il 1984 e il 1987 con poca fortuna; verrà esonerato a 5 giornate dal termine del campionato 1986/87 e sostituito da un giovane Fabio Capello, che guiderà il Milan alla qualificazione in Coppa UEFA vincendo lo spareggio contro la Sampdoria.