Tavolieri: "Jashari copia perfetta di Reijnders nel modo di giocare. Però ha il fattore fisico in più, non si tira indietro"

vedi letture

Sacha Tavolieri, esperto di mercato belga, si è così espresso a RadioRossonera su Ardon Jashari, centrocampista che piace molto al Milan: “Lui è pronto anche dal punto di vista psicologico, non sente la pressione quando gioca. Un vero leader nel suo modo di pensare, nel suo comportamento sul campo. Fa giocare gli altri meglio perché ha già la personalità che Reijnders non aveva quando è arrivato. Jashari è un calciatore che ti può dare cose importanti fin da subito. Io lo vedo come la copia perfetta di Reijnders, nel modo di giocare. Però ha il fattore fisico in più, non si tira indietro. Può giocare un po’ più cattivo, meno pulito rispetto a Teijnders ma è capace da solo di tenere il ritmo del gioco e questo è importantissimo. Da quello che so c’era il dubbio da parte del Milan prima di andare sul giocatore riguardo all’esperienza in campo. Lui può essere la stella importante per spingere la squadra in avanti“.

LE ULTIME SU JASHARI AL MILAN

Il Milan, per il momento, non vuole abbandonare la pista per Ardon Jashari, centrocampista 22enne svizzero del Club Brugge, nominato miglior giocatore del campionato belga nella stagione che si è appena conclusa. Il profilo sarebbe quello ideale per rinforzare un centrocampo che necessità di grandi cambiamenti nel corso di quest'estate. Eppure, secondo quanto riporta il giornalista esperto di mercato Matto Moretto questa mattina, la trattativa è in salita per i rossoneri.

Oggi, scrive Moretto sul suo profilo X, è previsto un nuovo contatto diretto tra Milan e Club Brugge. L'ultima offerta del club rossonero aveva un valore complessivo di 32 milioni di euro, suddivisi tra 27 milioni di parte fissa e 5 di bonus. Una proposta considerata troppo bassa dal club belga che, confermandosi osso durissimo, chiede almeno 40 milioni di parte fissa: chiaro che la distanza tra domanda e offerta è molto ampia al momento. Il Milan valuta il rilancio con la speranza che dal Belgio possano venire incontro.